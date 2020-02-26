Онлайн-сервисы для путешествий назвали альтернативу Италии, Ирану и Южной Корее

Онлайн-сервис для поиска туров Level.Travel и сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru по просьбе «Известий» рассказали, как меняется туристический спрос из-за вспышки китайского коронавируса COVID-19 в Италии, Иране и Южной Корее.

Ранее 26 февраля Роспотребнадзор, а затем и Ростуризм рекомендовали россиянам отказаться от поездок в эти страны.

24 и 25 февраля количество отмен бронирований выросло примерно на 30% по сравнению с аналогичными датами неделей ранее, 17 и 18 февраля, сообщили в пресс-службе Ostrovok.ru.

«Преимущественно туристы отменяют брони в отелях на севере Италии. Это Милан, Венеция, города Ломбардии. В основном бронирования в Италии отменяют на февраль и март», — добавил представитель сервиса онлайн-бронирования отелей.

При этом спрос перераспределяется в пользу других европейских городов. Так, на март и мартовские праздничные выходные в топ по количеству бронирований вошли Париж, Варшава, Прага, Берлин, Лондон.

В онлайн-сервисе для поиска туров Level.Travel отметили, что в сегменте пакетных туров спрос не реагирует на внешние обстоятельства так быстро, как, например, у билетных агрегаторов. Поэтому пары дней недостаточно, чтобы охарактеризовать динамику спроса.

Своим клиентам Level.Travel в качестве альтернативных направлений для длительного отпуска в марте предлагают Таиланд и Арабские Эмираты.

«Интересно, что, несмотря на небольшое замирание спроса на все азиатские направления в конце января, в феврале популярность Таиланда у россиян выросла более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это связано со снижением цен и множеством горящих предложений — так, средний чек на туры в Таиланд в феврале снизился на 19%», — рассказал сооснователь и генеральный директор сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel Дмитрий Малютин.

По его словам, спрос на Арабские Эмираты в осенне-зимний период рос планомерно и в феврале составил 83%. Средний чек на мартовские туры в ОАЭ составил 104 тыс. рублей.

Из европейских курортов резко набрала популярность Греция. Спрос туристов сервиса для поиска туров на греческие острова за минувшую неделю вырос в три раза, а средний чек на тур в марте составляет 47 тыс. рублей.

Дмитрий Малютин также призвал обратить внимание на российские курорты, где в марте можно отдохнуть в среднем за 32,5 тыс. рублей.

Накануне, 25 февраля, был опубликован список наиболее безопасных на период эпидемии коронавируса COVID-2019 стран для отдыха. Рейтинг составил контент-директор трэвел-издания The Points Guy UK Ники Кельвин. В число безопасных направлений попали Польша, где эксперт советует посетить города Краков и Вроцлав, а также Венгрия (Будапешт и Этьек) и Турция (Стамбул, Сельчук и Измир). Также в список вошли Барбадос, Ямайка и Мексика.