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Голикова объявила о продлении транспортных ограничений с Китаем из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем и на авиационное сообщение будут продлены на месяц. Об этом она сказала в среду, 26 февраля, на брифинге в Москве.

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«Оперштаб принял решение продлить до 1 апреля все ограничения, действовавшие до 1 марта», — цитирует Голикову «Интерфакс».

Она напомнила, что меры касались ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолетами.

5 февраля Голикова сообщила, что все чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля. Также будет введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

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