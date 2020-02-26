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В Иране число заболевших коронавирусом достигло 139

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Фото: WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS
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В Иране зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом, 19 человек скончались, сообщил в среду, 26 февраля, глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения республики Киянуш Джаханпур. Его слова приводит канал IRINN.

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От коронавирусной инфекции скончались за сутки четыре человека, инфекция была диагностирована еще у 44 человек.

25 февраля сообщалось о 95 заболевших и 15 смертельных исходах.

Коронавирус также был обнаружен у замглавы министерства здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, а также у парламентария Махмуда Садеки.

20 февраля Джаханпур рассказал, что наличие вируса COVID-2019 было подтверждено у трех госпитализированных больных в Куме и Араке. Днем ранее двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум. Там была создана зона карантина.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.

По состоянию на 26 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

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