В Италии 11 человек скончались от коронавируса

Число погибших от коронавируса COVID-2019 в Италии достигло 11, по стране выявлено 325 инфицированных. Случаи заражения обнаружены в 9 из 20 регионов страны, сообщило 26 февраля издание Il Messaggero.

Большая часть заболевших — 240 человек — проживают в северной Ломбардии, которая к концу прошлой недели превратилась в эпицентр распространения заболевания.

Десять городов региона и один в соседней области Венето пребывают в полной изоляции. В пяти областях страны карантинные меры применены к музеям, театрам, кино, спортивным залам и прочим заведениям для досуга. Отменено множество массовых мероприятий, включая спортивные состязания. Матчи национального чемпионата по футболу готовятся пройти без зрителей.

24 февраля посольство России в Италии посоветовало россиянам отказаться от посещения северных регионов страны из-за распространения коронавирусной инфекции, пишет «Газета.ру». Также стало известно о множественных отказах граждан России от поездок в Италию.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.