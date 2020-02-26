В Китае из-за COVID-19 выросли продажи презервативов и ковриков для йоги

Самыми популярными товарами, которые покупают в интернете находящиеся в своих домах из-за коронавируса граждане Китая, стали компьютерные игры, коврики для йоги, книги и презервативы. Об этом сообщает Reuters 25 февраля.

Отмечается, что многие торговые центры и магазины закрыты, что приводит к снижению продаж автомобилей и смартфонов. Однако, согласно данным гиганта электронной коммерции Alibaba Group, спрос на товары для здоровья, развлечения и косметику растет.

Самой покупаемой компьютерной игрой стала Nintendo Ring Fit для консоли Switch, которая сочетает в себе физические упражнения и ролевые игры. Ее продажи выросли более в чем 4 раза.

На 250% по сравнению с годом ранее взлетели продажи ковриков для йоги и тренажеров, а книги в феврале стали покупать чаще на 60%.

Несмотря на то что власти страны ввели запрет на снятие масок на открытом воздухе, продажи губной помады выросли в 7 раз, теней для век — на 150%.

«У людей теперь есть много времени, и им скучно дома», — сказал генеральный директор шанхайской компании Wanqing Consulting Лу Чжэньван и добавил, что женщины таким образом попрактикуются в своих навыках нанесения макияжа.

Также в списке популярных товаров оказались презервативы и наборы для стрижки волос, а продажа кухонного оборудования увеличилась в семь раз.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Согласно последним официальным данным, общее число случаев заражения в Китае превысило 78 тыс. человек, число летальных исходов — более 2,7 тыс., выздоровели около 29,7 тыс. человек.