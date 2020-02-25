В Китае выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом за сутки вне Хубэя

Число заражений коронавирусом COVID-2019 в Китае за пределами провинции Хубэй вновь снижается, за прошедшие сутки по всей стране выявили лишь девять новых случаев. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по здравоохранению КНР.

Всего в стране 24 февраля были выявлены 508 новых случаев заражения, из них 499 в провинции Хубэй, передает «РИА Новости».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 21 февраля, число жертв заболевания достигло 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

20 февраля гражданам Китая запретили въезд в Россию. Тем не менее из Китая в Москву продолжают возвращаться граждане РФ. Кроме того, не исключен въезд граждан других стран, ранее побывавших в КНР. В этой связи в аэропортах Московского транспортного узла дежурят бригады московских медиков.