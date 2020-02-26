Китайские власти поместили на карантин 94 пассажиров с рейса Сеул–Нанкин

Власти Китая поместили на карантин 94 пассажиров рейса OZ349 Сеул–Нанкин авиакомпании Asiana Airlines. Причиной послужила высокая температура, выявленная у трех человек на борту самолета, сообщил 26 февраля портал CNA со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Все пассажиры, у которых подозревают наличие коронавируса, — граждане Китая. По информации СМИ, никто из них не посещал в последнее время провинцию Хубэй, где была зафиксирована самая мощная вспышка заболевания. Всего на борту насчитывалось 166 пассажиров. Все, кто находился на расстоянии трех рядов кресел от пассажиров с симптомами вируса, изолированы.

Пассажиров, помещенных на карантин, доставили отдельным автобусом в специально подготовленную гостиницу, где за ними будут круглосуточно наблюдать медики.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Согласно последним официальным данным, общее число случаев заражения в Китае превысило 78 тыс. человек, число летальных исходов — более 2,7 тыс., выздоровели около 29,7 тыс. человек. Всего в мире по состоянию на 25 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2708 пациентов, число выздоровевших — 27 681.