Прямой эфир
Сюжет:

В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

0
Фото: Global Look Press/Hannu Rainamo via www.imago-imag
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 февраля на официальном сайте Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Итальянский пациент: 1 тыс. туристов заперты в карантине на Канарах
Отдыхающий из Ломбардии привез коронавирус в Испанию

«У одного человека в больничном округе Хельсинки и Уусимаа была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о женщине. В настоящий момент она находится в университетской больнице Хельсинки.

Ранее в этот же день стало известно, что у пассажира рейса Тегеран–Шанхай с пересадкой в Москве был выявлен коронавирус COVID-2019.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском 12-миллионном городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля в мире отмечено более 80 тыс. случаев заболевания. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские ученые разработали пять прототипов вакцины от коронавируса
Вирусолог сравнил поездку в Италию со входом в горящий дом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020