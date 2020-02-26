В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 февраля на официальном сайте Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL).

«У одного человека в больничном округе Хельсинки и Уусимаа была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о женщине. В настоящий момент она находится в университетской больнице Хельсинки.

Ранее в этот же день стало известно, что у пассажира рейса Тегеран–Шанхай с пересадкой в Москве был выявлен коронавирус COVID-2019.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском 12-миллионном городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля в мире отмечено более 80 тыс. случаев заболевания. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.