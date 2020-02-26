Вирусолог сравнил поездку в Италию со входом в горящий дом

Ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов призвал россиян отложить путешествие в Италию из-за вспышки коронавируса. Об этом 26 февраля он рассказал в беседе с НСН.

По словам специалиста, поездку в Италию можно сравнить со входом в горящий дом, а делать это неразумно.

«Италии можно только посочувствовать. Они немножко опоздали с карантинными мерами, туристом я туда ехать бы не стал», — заявил Ершов.

Он также призвал не называть коронавирус «катастрофически пугающим», как моровые инфекции: чума, оспа, холера, пишет сайт kp.ru. Он выразил надежду, что у человечества есть опыт в борьбе с инфекциями.

Италия является одним из самых популярных европейских направлений у российских туристов.

25 февраля в Еврокомиссии отметили, что в связи с распространением коронавируса страны, входящие в Шенгенское соглашение, имеют право восстановить пограничный контроль и отменить свободное передвижение людей и транспорта.

25 февраля посольство России в Италии посоветовало россиянам отказаться от посещения северных регионов страны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.