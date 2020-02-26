Первый случай коронавируса зафиксировали в Норвегии

Новый коронавирус COVID-19 подтвержден у одного пациента на севере Норвегии. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Институт здоровья населения.

Положительные анализы на коронавирус оказались у жителя города Тромсе, который недавно вернулся из Китая. Отмечается, что мужчина чувствует себя хорошо. Медики считают маловероятным, что он мог кого-либо заразить.

Человек, у которого был диагностирован патоген, сейчас находится на домашнем карантине под наблюдением медиков.

Ранее 26 февраля сообщалось, что первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Финляндии.

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и в других странах. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро дело обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 26 февраля в мире отмечено более 80 тыс. случаев заболевания. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.