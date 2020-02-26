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Роспотребнадзор назвал новые пути распространения коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Заражение COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, а также фекально-оральным путем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам.

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«Сегодня требования к каждому — защитить свое здоровье простыми известными правилами», — подчеркнула она.

Попова отметила, что необходимо соблюдать правила личной гигиены, носить с собой дезинфицирующее средство для рук, а также регулярно протирать гаджеты и держать в чистоте жилье и предметы личного обихода. Также максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам в общественных местах.

Роспотребнадзор советует носить одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле или чихании. Работающим рекомендуют постоянно очищать поверхности и устройства, например, клавиатуру компьютера, дверные ручки.

Что касается поездок за границу, то только при острой необходимости стоит планировать поездки в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. «Сегодня лучше остаться в родной стране, сберегая свое здоровье», — уточнила Попова.

В среду, 26 февраля МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Италию и Иран.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

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Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

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