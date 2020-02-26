МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в три страны

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Италию и Иран. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства в среду, 26 февраля.

«МИД России просит всех российских граждан, находящихся на территории Республики Корея, Исламской Республики Иран и Итальянской Республики, сообщить свои контактные данные соответственно посольству Российской Федерации», — говорится в тексте.

Отмечается, что для этого необходимо отправить письмо по одному из указанных адресов электронной почты, либо позвонить по телефонам «горячей линии». Также россияне имеют возможность установить на свое мобильное устройство приложение МИДа «Зарубежный помощник».

Ранее в этот же день Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за COVID-19. По последним данным, в Южной Корее зафиксировали 997 случаев заражения коронавирусом и 10 случаев летального исхода.

Число жертв вируса в Италии составляет уже 11, а заразились более 300 человек. В Иране заразились около 95 человек, а умерли 15 заболевших. Согласно данным на 26 февраля, число заболевших в Китае достигло 78 190 человек, в других странах — 2929. Всего выздоровели 29 777 больных, а умерло — 2929.

Вспышка COVID-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Позже инфекция распространилась и на другие страны.