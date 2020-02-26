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Россия приостановит выдачу виз гражданам Ирана

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Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani
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С 28 февраля Россия из-за распространения коронавируса вводит запрет на выдачу виз гражданам Ирана, исключения составят деловые и гуманитарные поездки. Об этом заявила в среду, 26 февраля, вице-премьер Татьяна Голикова.

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В то же время, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в Иране, авиасообщение с этой страной не приостанавливается, добавила вице-премьер на брифинге в Москве.

Также Голикова призвала россиян отказаться от посещения Италии. Правительство готово жестко следить за ситуацией, добавила она.

В Иране, по состоянию на утро среды, зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом, 19 человек скончались. Число погибших в Италии достигло 11, по стране выявлено 325 инфицированных.

Ранее в среду вице-премьер РФ заявила о продлении на месяц ограничения на пересечение сухопутной границы с КНР и на авиационное сообщение. Меры касаются ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолетами.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском 12-миллионном городе Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля, число пациентов с коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 человек, число выздоровевших — 29 777.

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