Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии

В Румынии официально зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил государственный секретарь минздрава страны Хорациу Молдован.

По его словам, положительный результат теста на коронавирус был получен в институте имени Матея Балша в Бухаресте. Речь идет о пациенте из уезда Горж, передает «РИА Новости».

Накануне МИД Румынии сообщил, что в стране с 18 по 22 февраля находился гражданин Италии, у которого по возвращении домой диагностировали коронавирус.

Представитель минздрава уточнил, что пациент до этого находился под карантином. Он был одним из тех, кто контактировал с зараженным гражданином Италии.

Ранее в среду сообщалось, что новый коронавирус подтвержден у одного пациента на севере Норвегии. Мужчина ранее вернулся из Китая.

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и в других странах. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро дело обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 26 февраля в мире отмечено более 80 тыс. случаев заболевания. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.