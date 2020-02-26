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Круизный лайнер отказались пускать в порты Ямайки из-за опасений коронавируса

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Фото: commons.wikimedia.org
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Круизное судно MSC Meraviglia не получило разрешения на заход в порты Ямайки и Каймановых островов из-за боязни местных властей распространения коронавируса. Отказ был получен после того, как на берегу получили информацию о гриппе у одного из членов экипажа.

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Как заявила компания, при подходе к порту ямайского города Очо-Риос во вторник экипаж круизного лайнера оповестил власти о том, что один из членов экипажа заболел сезонным гриппом. После этого он не получил официального разрешения на заход в порт.

Через четыре часа ожидания судно направилось в следующий порт захода.

Представитель министерства здравоохранения Ямайки пояснила, что у заболевшего члена экипажа были симптомы гриппа, а также он ранее мог побывать в стране, где есть случаи заражения коронавирусом, сообщает в среду, 26 февраля, издание Nationwide News.

Через несколько часов лайнеру отказал в заходе порт на Каймановых островах. Местные власти объяснили это обеспечением защиты здоровья жителей страны.

Компания MSC Cruises выразила сожаление по поводу решения обоих портов и подчеркнула, что предоставила все данные о подтверждении у члена экипажа гриппа типа А. Там отметили, что фактически в двух случаях кораблю в заходе в порты было отказано из-за страха перед коронавирусом.

Ранее в среду первый случай заболевания новой инфекцией был отмечен в Финляндии.

Вспышка коронавируса COVID-2019 началась в китайском 12-миллионном городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля в мире отмечено более 80 тыс. случаев заболевания. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

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