Прямой эфир
Сюжет:

В МОКе прокомментировали возможную отмену Игр в Токио из-за коронавируса

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что подготовка к Играм идет по плану. Так в организации прокомментировали информацию о возможной отмене Олимпийских игр в Токио в 2020 году из-за распространения коронавируса.

Итальянский пациент: 1 тыс. туристов заперты в карантине на Канарах
Отдыхающий из Ломбардии привез коронавирус в Испанию

«Меры против заразных болезней составляют важную часть планов в области проведения безопасных Игр-2020», — цитирует в среду, 26 февраля, «РИА Новости» сообщение МОКа. Организаторы тщательно отслеживают ситуацию с распространением новой инфекции и проводят переоценку мер безопасности. Также комитет находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения.

«Мы полностью уверены, что соответствующие власти, в частности в Японии и Китае, предпримут все необходимые меры для урегулирования ситуации», — добавили в МОКе.

В январе сообщалось, что оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио продолжит сотрудничество со всеми организациями, которые отслеживают случаи коронавируса, и примет необходимые контрмеры в преддверии соревнований.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском 12-миллионном городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля, в мире отмечено более 80 тыс. случаев заболевания. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия получила штамм коронавируса
Вирусолог сравнил поездку в Италию со входом в горящий дом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020