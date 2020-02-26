В МОКе прокомментировали возможную отмену Игр в Токио из-за коронавируса

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что подготовка к Играм идет по плану. Так в организации прокомментировали информацию о возможной отмене Олимпийских игр в Токио в 2020 году из-за распространения коронавируса.

«Меры против заразных болезней составляют важную часть планов в области проведения безопасных Игр-2020», — цитирует в среду, 26 февраля, «РИА Новости» сообщение МОКа. Организаторы тщательно отслеживают ситуацию с распространением новой инфекции и проводят переоценку мер безопасности. Также комитет находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения.

«Мы полностью уверены, что соответствующие власти, в частности в Японии и Китае, предпримут все необходимые меры для урегулирования ситуации», — добавили в МОКе.

В январе сообщалось, что оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио продолжит сотрудничество со всеми организациями, которые отслеживают случаи коронавируса, и примет необходимые контрмеры в преддверии соревнований.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском 12-миллионном городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля, в мире отмечено более 80 тыс. случаев заболевания. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.