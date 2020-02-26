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Россия получила штамм коронавируса

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Фото: Global Look Press/Cdc/Cdc
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Российские специалисты получили штамм коронавируса. Специалисты занимаются разработкой вакцины, сообщила в ходе брифинга в Москве вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Штамм у нас есть. Мы его получили», — цитирует ее в среду, 26 февраля, ТАСС.

Штамм получен российской стороной не от Китая, уточнила вице-премьер.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. В Иране, в частности, зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом, 19 человек скончались. В Италии погибли 11 человек.

По состоянию на 26 февраля число подтвержденных заболеваний новой инфекцией в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.

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