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В ВОЗ заявили об отсутствии эффективных средств лечения коронавируса

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Фото: Global Look Press/Xiao Yijiu
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На данный момент не существует эффективных средств лечения коронавируса. Об этом 26 февраля заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, которого цитирует RTE.

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По словам Клюге, сейчас проводятся различные клинические испытания, для создания вакцины требуется около 1,5 года. Он напомнил, что в случае с Эболой этот процесс удалось ускорить за счет скоординированных усилий стран мира.

Ранее 24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

Эпидемия болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), началась в Демократической Республике Конго летом 2018 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 июля, в этой стране зарегистрировано 2489 случаев заболевания, в том числе 1665 с летальным исходом.

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