В ВОЗ заявили об отсутствии эффективных средств лечения коронавируса

На данный момент не существует эффективных средств лечения коронавируса. Об этом 26 февраля заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, которого цитирует RTE.

По словам Клюге, сейчас проводятся различные клинические испытания, для создания вакцины требуется около 1,5 года. Он напомнил, что в случае с Эболой этот процесс удалось ускорить за счет скоординированных усилий стран мира.

Ранее 24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

Эпидемия болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), началась в Демократической Республике Конго летом 2018 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 июля, в этой стране зарегистрировано 2489 случаев заболевания, в том числе 1665 с летальным исходом.