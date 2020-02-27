Число жертв коронавируса в Китае достигло 2744

Число жертв нового коронавируса COVID-19 в Китае составило 2744 человека, выздоровели более 32,4 тыс., количество зараженных с начала вспышки пневмонии превысило 78,4 тыс. Об этом сообщил в четверг, 27 февраля, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за истекшие сутки в стране было зарегистрировано 29 случаев летального исхода и выявлено 433 новых заболевших, передает «Интерфакс».

В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй за сутки скончались 26 человек, по одному — в Пекине, провинциях Хэйлунцзян и Хэнань.

С декабря прошлого года от коронавируса в провинции скончался 2,641 тыс. человек, заболели 65,596 тыс. По состоянию на четверг 23,2 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего в медучреждениях страны в настоящее время проходят курс лечения 43,3 тыс. человек, состояние более 8,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.