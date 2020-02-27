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Трамп рассказал о выделении средств на борьбу с коронавирусом в США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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США намерены выделить на борьбу с распространением нового коронавируса COVID-2019 столько дополнительных средств, сколько будет необходимо. Об этом во время выступления в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, законодатели могут сами выбирать сумму, которая будет потрачена на борьбу с заболеванием. Отмечается, что администрация президента запросила у конгресса $2,5 млрд на данные цели, часть республиканцев хотела бы предоставить на борьбу с COVID-2019 $4 млрд, а некоторые демократы призвали выделить $8,5 млрд. Обсуждение данного вопроса всё еще продолжается, пишет NPR.

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Также президент рассказал, что все заразившиеся новым коронавирусом американцы, за исключением одного, находятся в хорошем состоянии. Трамп отметил, что уровень распространения заболевания в стране остается очень низким. Всего в США 15 инфицированных и 42 человека находятся на карантине после возвращения из Японии с лайнера Diamond Princess.

26 февраля бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, планирующий стать кандидатом в президенты США, во время дебатов демократов в Чарлстоне (Южная Каролина) заявил, что Штаты в настоящее время не располагают достаточными ресурсами для предотвращения распространения коронавируса. Бизнесмен обвинил в этом президента Трампа.

В понедельник, 24 февраля, администрация Дональда Трампа запросила у конгресса дополнительно $2,5 млрд на борьбу с новым коронавирусом. Около $1,5 млрд пойдут на противостояние эпидемии, более $1 млрд планируется выделить на разработку вакцины.

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро складывается ситуация в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 26 февраля в мире отмечено более 80 тыс. случаев заболевания. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

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