Школы на севере Японии закроют из-за распространения коронавируса

Власти северной японской префектуры Хоккайдо намереваются закрыть все муниципальные школы в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает агентство Kyodo в среду, 26 февраля.

Предположительное закрытие может затронуть 1,6 тыс. государственных образовательных учреждений. На данный момент на территории префектуры Хоккайдо было зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Японии зарегистрировано 862 случая заражения, большая часть которых — пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess (691 человек).

26 февраля сообщалось, что в Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая смерти от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом COVID-19. Таким образом, число жертв заболевания достигло 2715 человек.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.