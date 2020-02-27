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Китай возьмет эпидемию коронавируса под контроль к концу апреля

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Фото: Global Look Press/Shen Bohan
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Распространение коронавируса COVID-19 будет взято под контроль к концу апреля, сообщил в четверг, 27 февраля, глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань на пресс-конференции в Гуанчжоу.

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«Благодаря решительным мерам, принятым центральным правительством, и совместным усилиям, предпринимаемым врачами по всей стране, мы уверены, что эпидемия будет под контролем к концу апреля», — приводит его слова информационный центр China News.

26 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что заражение COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, а также фекально-оральным путем. Попова отметила, что необходимо соблюдать правила личной гигиены, носить с собой дезинфицирующее средство для рук, а также регулярно протирать гаджеты и держать в чистоте жилье и предметы личного обихода. Также максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам в общественных местах.

Эпидемия коронавируса COVID-2019 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По данным на 27 февраля, число летальных исходов — 2804, число заболевших — 82 186, выздоровевших — 32 906.

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