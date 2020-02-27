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Первые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Дании и Эстонии

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Фото: Global Look Press/Zhang Long
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Дания и Эстония подтвердили первые случаи заражения коронавирусом COVID-19, который распространяется с декабря 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии. Об этом стало известно в четверг, 27 февраля.

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Управление здравоохранения Дании сообщило, что анализ на коронавирус показал положительный результат у датчанина, который недавно вернулся с горнолыжного курорта в Ломбардии (Италия), сообщает Reuters. При этом у членов его семьи — супруги и сына — результаты обследования отрицательные.

«Мы очень серьезно относимся к этому и уже начали работу по контролю ситуации», — заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.

В настоящий момент заболевший находится на карантине у себя дома.

Министерство здравоохранения Дании сообщило также, что риск масштабного распространения коронавируса по стране остается низким, однако добавило, что может появиться информация о новых случаях заражения.

В Эстонии также подтвержден первый случай заболевания коронавирусом, сообщил 27 февраля министр социальных дел страны Танел Кийк телеканалу ERR.

Заболевшим является гражданин Ирана, который приехал в Эстонию из Риги на автобусе. По словам министра, все пассажиры автобуса проходят обследование. Заболевшего госпитализировали в инфекционную больницу в изолированном режиме.

Кийк не уточнил, сколько человек ехало в автобусе и с кем еще контактировал заболевший.

Вводить карантинный режим в Эстонии пока не планируют.

Дополнительную информацию, по словам министра, должен предоставить Совет по здравоохранению на пресс-конференции, которая состоится в течение дня.

Эпидемия коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус распространился на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По данным на 27 февраля, число летальных исходов — 2804, число заболевших — 82 186, выздоровевших — 32 906.

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