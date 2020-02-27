Власти Боливии заявили о вероятном заражении жителя страны коронавирусом

В Боливии выявлен пациент, с большой вероятностью инфицированный коронавирусом. Сейчас медики оказывают ему помощь, рассказал министр здравоохранения республики Анибаль Крус.

Этот человек побывал в Китае 7-8 февраля. 13 февраля он вернулся на родину, а через несколько дней плохо себя почувствовал, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Пациент изолирован и находится в стабильном состоянии. Результаты анализа на коронавирус будут известны вечером 27 февраля.

Крус сообщил, что в аэропортах страны введены дополнительные меры для выявления пассажиров с коронавирусом, но закрывать границы пока не планируется.

26 февраля стало известно о выявленном заражении коронавирусом у пациента из Бразилии. Ему провели анализ во второй раз, и он оказался положительным, как и первый. Также первый случай заражения диагностирован в Румынии. При этом известно, что в стране с 18 по 22 февраля находился гражданин Италии, у которого по возвращении домой диагностировали коронавирус.

Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, в Китае от коронавируса умерли 2 744 человека, число заболевших превысило 78 тыс.