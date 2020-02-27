Саудовская Аравия временно приостановила въезд с целью паломничества

Власти Саудовской Аравии в связи с распространением коронавируса COVID-19 приняли решение временно приостановить въезд в страну с целью паломничества в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине. Соответствующее заявление опубликовано на странице МИД королевства в Twitter.

«Въезд в королевство с целью умры (малого паломничества. — Ред) и посещения Мечети Пророка временно приостановлен», — говорится в сообщении.

Также Саудовская Аравия приостанавливает въезд по туристическим визам «для тех, кто приезжает из стран, в которых распространение нового коронавируса представляет опасность».

Ранее в четверг сообщалось, что число жертв нового коронавируса COVID-19 в Китае составило 2744 человека, выздоровели более 32,4 тыс., количество зараженных с начала вспышки пневмонии превысило 78,4 тыс.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.