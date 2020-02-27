Прямой эфир
Сюжет:

Саудовская Аравия временно приостановила въезд с целью паломничества

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Саудовской Аравии в связи с распространением коронавируса COVID-19 приняли решение временно приостановить въезд в страну с целью паломничества в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине. Соответствующее заявление опубликовано на странице МИД королевства в Twitter.

Авиасообщение удалено: к чему приведут новые ограничения из-за COVID-19
Коронавирус может быстро распространиться по всей Европе, считают эксперты

«Въезд в королевство с целью умры (малого паломничества. — Ред) и посещения Мечети Пророка временно приостановлен», — говорится в сообщении.

Также Саудовская Аравия приостанавливает въезд по туристическим визам «для тех, кто приезжает из стран, в которых распространение нового коронавируса представляет опасность».

Ранее в четверг сообщалось, что число жертв нового коронавируса COVID-19 в Китае составило 2744 человека, выздоровели более 32,4 тыс., количество зараженных с начала вспышки пневмонии превысило 78,4 тыс.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп дал советы по профилактике коронавируса
Коронавирус диагностировали у украинки в Италии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020