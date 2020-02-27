Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 не обязательно был в Китае несмотря на то, что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны. С таким заявлением выступил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По его словам, при прогнозах и догадках относительно эпидемии, в первую очередь всегда принимается Китай, но другие страны не рассматриваются. Глава комиссии отметил, что в других странах сейчас также возникли ситуации распространения заболевания, поэтому вирус необязательно зародился именно в Китае.

Как пишет ТАСС, чиновник добавил, что источник коронавируса нового типа до сих пор остается неизвестным. Кроме того, неизвестно, существовал ли вирус ранее, и кто помимо панголинов и летучих мышей был промежуточным хозяином болезни.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

27 февраля сообщалось, что число жертв нового коронавируса COVID-19 в Китае составило 2744 человека, выздоровели более 32,4 тыс., число зараженных с начала вспышки превысило 78,4 тыс.