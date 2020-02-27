В Германии спрогнозировали снижение турпотока из-за коронавируса

В целом вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с ней ограничения на передвижение приведут к снижению показателей въездного туризма Германии в ближайшие месяцы на 1%. Об этом говорится в сообщении Национального туристического офиса Германии (DZT), которое поступило в «Известия» в четверг, 27 февраля.

Кроме того, DZT определил три сценария возможных последствий вспышки этой инфекции для индустрии въездного туризма ФРГ. Первый сценарий, согласно которому должны быть успешно проведены мероприятия по борьбе с инфекцией и сдерживание распространения вируса до конца февраля 2020 года, неактуален.

Согласно второму сценарию, продолжительность и влияние коронавируса будут аналогичны ситуации с атипичной пневмонией SARS в 2002–2003 годах. Прогнозируется уменьшение числа зарегистрированных ночевок китайских туристов на 17% в 2020 году.

По третьему сценарию, COVID-19 приведет к сокращению числа ночевок на в Германии 25%.

Все три прогноза основаны на анализе международной компании Tourism Economics, дочерней Oxford Economics, по поручению Европейской туристической комиссии (ETC). По оценке Tourism Economics, последствия COVID-19 будут более значительными, но не такими продолжительными, как последствия SARS-2003.

Предполагаемые сценарии прогнозируют сокращение турпотока из Китая на мировом туристическом рынке на 7–25 млн человек.

Глава DZT Петра Хедорфер заявила, что в организации отложили запланированные маркетинговые кампании на второе полугодие. Через представительство в Пекине DZT пытается адаптировать рынок к сложившейся ситуации. Однако КНР по-прежнему доверяет этому бренду. «Исходя из этих предпосылок, China-Recovery-Programm, ориентированная на интенсивную коммуникацию с конкретными целевыми группами станет символом продолжения плодотворной работы DZT на китайском рынке», — заключила она.

В сообщении отмечается, что Китай является наиболее важным азиатским рынком для ФРГ. С долей рынка 3,4% эта азиатская страна занимает 12-е место в рейтинге основных поставщиков для индустрии въездного туризма Германии. В 2018 году китайцы потратили в этом государстве более €6 млрд. По объему продаж Китай занимает второе место среди всех исходных рынков.

Вспышка COVID-2019, вызывающем пневмонию, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Инфекция распространилась и на другие страны. По данным на 27 февраля, число подтвержденных заболеваний в мире превысило 82 тыс. случаев. Жертвами вируса стали 2804 заболевших, число выздоровевших достигло 32 906 человек.

В Германии число подтвержденных случаев заражения этим видом коронавируса выросло до 22, один новый случай произошел в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

В немецком федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах 27 февраля составили список продуктов и вещей, которые могут понадобиться в случае распространения эпидемии и карантина.