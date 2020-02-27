В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В немецком федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составили список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина. Об этом 27 февраля сообщает «РИА Новости».

На случай десятидневного карантина гражданам рекомендовано иметь запасы (из расчета на одного человека) 20 л питьевой воды; 3,5 кг крупы, картофеля, хлопьев, хлеба, макарон и риса (всего); 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов; 2,5 кг консервированных овощей и орехов; 2,6 кг молока и молочных продуктов; 1,5 кг рыбы, мяса, яиц или яичного порошка; 0,4 кг растительного масла и жиров. Также должны быть в приемлемом количестве мед, сахар, мука, бульонные кубики, шоколад, сухое печенье, пишет «Москва 24». Уточняется, что этот объем способен удовлетворить потребности в 2,2 тыс. калорий для взрослого человека на 10 дней.

Помимо продуктов немцам посоветовали запастись лекарствами, свечами, фонарем, газовой горелкой, батарейками, дезинфицирующим средством.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 22, один новый случай зафиксирован в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По состоянию на 27 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 82 тыс. случаев. Погибли 2804 пациентов, число выздоровевших — 32 906. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и в других странах. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро дело обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.