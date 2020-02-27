В РФ туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за COVID-19

Туроператоры прекратили продавать туры в Италию после соответствующих рекомендаций Ростуризма. Об этом сообщили «Интерфаксу» в туркомпаниях TEZ Tour, Jet Travel и «Интурист» в четверг, 27 февраля.

В пресс-службе TEZ Tour рассказали, что продажа туров в Итальянскую Республику временно приостановлена в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом COVID-19 до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

В компании добавили, что туристы могут перебронировать турпакеты в Италию на любое другое направление из ассортимента в агентстве, где был куплен тур, или аннулировать поездку.

В «Интуристе» также заявили, что приостановили продажи туров в Италию, согласно рекомендациям Ростуризма. Отмечается, что глубина продаж туров достигает сентября.

Сейчас в Италии отдыхает около 600 человек от «Интуриста», продано несколько тысяч путевок.

«Иран не пользовался спросом у российских туристов после крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) под Тегераном 8 января», — заявили в компании, добавив, что туры в Южную Корею они не продают.

В Jet Travel также подтвердили приостановку продаж туров в Италию. «В настоящее время у нас отдыхают около 50 российских туристов на горнолыжных курортах в Доломитовых Альпах и в долине Валь д'Аоста. Те, кто сейчас отдыхают в Италии, не обращались с просьбами о досрочном возвращении, большинство из них вернутся в Россию в эту субботу», — рассказал агентству генеральный директор туроператора Максим Приставко.

По его словам, те, кто должны были поехать в Италию в ближайшее время, — это горнолыжники, и компания продала около 100 туров на курорты до середины марта. Приставко добавил, что туроператор ждет реакции от туристов, потому что в связи с рекомендациями Ростуризма, путешественники могут отказаться от поездок, но могут и поехать. Однако пока никто не аннулировал туры.

Основные продажи Jet Travel проходят до середины марта, когда заканчивается зимний сезон. На конец марта – апрель продаж немного, и проблема компании ограничивается горнолыжным сезоном.

Приставко выразил мнение, что рекомендация о приостановке продаж туров в Италию является преждевременной. По его словам, турфирма общается не только с итальянскими партнерами, но и с госструктурами минтуризма Италии и офиса по туризму, которые, в свою очередь, не видят оснований для отказа от поездок. «По итогу большая ответственность в такой ситуации возлагается на турбизнес», — сказал он.

В Ростуризме заявили, что в Италии находятся 7 тыс. организованных путешественников от туроператоров. Все они будут возвращаться в разное время.

Согласно рекомендациям Федерального агентства по туризму, путешественники, которые приобрели поездки у туроператоров, имеют право расторгнуть договор о реализации туристского продукта или потребовать изменить его условия. Если тур аннулируют до начала поездки, туроператор должен вернуть полную стоимость турпродукта, если во время путешествия — часть стоимости тура в размере, «пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг».

Кроме того, туроператоры и турагентства должны обязательно сообщать российским туристам, которые купили туры или только планируют поехать в Италию, Корею и Иран, об эпидемиологической обстановке в этих странах.

Ранее в среду Ростуризм рекомендовал операторам перестать продавать туры в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих государствах до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Во вторник, 25 февраля, 25 февраля стало известно, что Россия с 28 февраля приостановит выдачу виз гражданам Ирана, а с 1 марта ограничит авиасообщение с Южной Кореей.

Вспышка COVID-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и на другие страны. По данным на 27 февраля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 82 186 человек, умерло 2804 и выздоровело 32 906 человек.