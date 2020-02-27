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Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. Об этом сообщается на сайте федерального агентства в четверг, 27 февраля.

Рекомендация связана с участившимися случаями заражения новым коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.

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В Ростуризме подчеркнули, что путешественники смогут требовать полного возврата средств в случае отмены приобретенной услуги. Туристам, уже находящимся в Италии, Иране и Южной Корее, рекомендовано с следовать советам Роспотребнадзора и не покидать территорию гостиничных комплексов (либо иных мест размещения), если речь не идет о трансфере до аэропорта вылета, организованного туроператором.

Накануне МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам воздержаться от поездки в вышеперечисленные страны.

В тот же день стало известно, что Россия с 28 февраля приостановит выдачу виз гражданам Ирана, а с 1 марта будут введены ограничения на авиасообщение с Южной Кореей.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело — 82 186, выздоровело — 32 906. На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии (более 470 случаев заражения), Иране (141 случай заражения) и Южной Корее (1595 случаев заражения).

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