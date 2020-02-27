Экипаж Diamond Princess начнет покидать судно 27 февраля

Экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже три недели находится на карантине в порту японского города Иокогама, начнет покидать судно в четверг, 27 февраля. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данный министерства здравоохранения страны, высадка продлится несколько дней. Члены экипажа, многие из которых иностранцы, временно будут размещены в Национальном налоговом колледже в Вако (недалеко от Токио) для дальнейшего наблюдения врачей.

Всего на его борту сейчас находятся около 1 тысячи членов экипажа и сотрудников обслуживающего персонала. Число случаев заражения коронавирусом на борту лайнера на данный момент составляет 705.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля число летальных исходов в КНР достигло 2715.