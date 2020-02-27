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ФАС проведет мониторинг цен на авиабилеты после ограничения рейсов из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет проводить мониторинг стоимости авиабилетов после ограничения авиасообщения с Южной Кореей и Китаем в связи с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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По мнению ФАС, эта мера необходима, чтобы авиакомпании, несущие убытки из-за закрытия международных рейсов, не начали повышать стоимость билетов на внутренних направлениях.

«ФАС России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты с тем, чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях», — заявили там.

Ранее в этот же день сообщалось, что Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.

25 февраля стало известно, что Россия с 28 февраля приостановит выдачу виз гражданам Ирана, а с 1 марта будут введены ограничения на авиасообщение с Южной Кореей.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2 804 человека, заболело — 82 186, выздоровело — 32 906. На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии (более 470 случаев заражения), Иране (141 случай заражения) и Южной Корее (1595 случаев заражения).

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