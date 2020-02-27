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S7 приостановит рейсы в Южную Корею из-за коронавируса

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Фото: commons.wikimedia.org/Anna Zvereva
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Авиакомпания S7 Airlines с 1 по 31 марта приостановит все регулярные рейсы в Южную Корею из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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«По распоряжению Министерства транспорта РФ с 1 по 31 марта 2020 года S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею. Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Сеул только иностранных граждан, на рейсы из Сеула — только граждан России и стран Евразийского экономического союза», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В компании добавили, что пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов или обменять их на альтернативные с вылетом из Банкока, Пхукета, Токио, Осаки или Камрани.

Ранее в этот же день стало известно, что Россия ограничит авиасообщение с Ираном с 28 февраля. Решение принято на фоне распространения в исламской республике коронавируса COVID-2019.

26 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.

На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии, Иране и Южной Корее. Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в эти страны, а МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам воздержаться от поездки туда.

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