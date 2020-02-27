Бывший посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

Экс-посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщило министерство иностранных дел Республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что бывшего посла накануне доставили в больницу в Тегеране, где врачи подтвердили наличие у Хосроушахи коронавируса, которым он заразился в городе Кум. На следующий день дипломат скончался.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования в связи с кончиной Хосроушахи и пожелал родственникам экс-посла терпения.

Ранее в этот день стало известно, что в связи с распространением коронавируса Россия с 28 февраля вводит ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Ираном. Выполнять рейсы смогут только авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air.

25 февраля у заместителя министра здравоохранения Ирана диагностировали COVID-19. В тот же день иранский парламентарий Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. В настоящее время в республике зафиксировано 245 случаев заражения коронавирусом, причем 26 с летальным исходом.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.

На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии, Иране и Южной Корее. Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в эти страны, а МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам воздержаться от поездки туда. Кроме того, в России с 1 марта будут введены ограничения на авиасообщение с Южной Кореей.