Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

У вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар обнаружен коронавирус. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает агентство IRNA со ссылкой на ее советника.

«С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным», — рассказала источник агентства.

В настоящее время в республике зафиксировано 245 случаев заражения коронавирусом, причем 26 с летальным исходом, передает «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что в связи с распространением коронавируса Россия с 28 февраля вводит ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Ираном. Выполнять рейсы смогут только авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air.

25 февраля у заместителя министра здравоохранения Ирана диагностировали COVID-19. В тот же день иранский парламентарий Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. В четверг коронавирус нашли у главы комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульнура.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.

На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии, Иране и Южной Корее. Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в эти страны, а МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам воздержаться от поездки туда. Кроме того, в России с 1 марта будут введены ограничения на авиасообщение с Южной Кореей.