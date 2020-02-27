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В АТОР назвали число находящихся в Италии российских туристов

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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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Примерно 20 тыс. российских туристов, из которых 6 тыс. организованных, в данный момент находятся в Италии. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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«В Италии по нашим оценкам сейчас находятся порядка 6 тыс. организованных туристов, и всего, включая самостоятельных путешественников, около 20 тыс. человек. Они в плановом порядке будут завершать свое путешествие», — рассказал он агентству.

Горин подчеркнул, что в Италию ездят круглый год, причем в зимний период кроме экскурсионных туров популярны горнолыжные.

Ранее в этот день российские туроператоры по рекомендации Ростуризма приостановили продажу туров в Италию из-за распространения коронавируса. На данный момент число инфицированных в стране достигло 528, при этом 14 скончались.

Меры по предотвращению распространения коронавируса в Италии начали принимать 23 февраля. В десятке городов провинций Ломбардия и Венетто введен карантин. Все массовые мероприятия до 1 марта отменены. Театр La Scala (Милан) приостановил все постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.

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