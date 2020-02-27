Южная Осетия закроет границу с Грузией из-за коронавируса

Южная Осетия собирается закрыть все пункты пропуска на границе с Грузией, чтобы не допустить распространения коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании республиканского Совета безопасности в четверг, 27 февраля.

«С целью предотвращения вспышки COVID-19 на территории РЮО Совет безопасности принял решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на югоосетино-грузинской границе до особого распоряжения», — говорится на сайте президента Южной Осетии.

Отмечается, что в Южной Осетии разработают план профилактики и установят порядок взаимодействие с профильными российскими службами. Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок за границу.

26 февраля в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированным оказался мужчина, который прибыл из Ирана через Азербайджан. Сейчас пациент находится в больнице. По предварительным данным, сейчас его жизни ничего не угрожает.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.