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Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 500 человек

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Число инфицированных коронавирусом жителей Италии достигло 528. 14 человек скончались, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли в четверг, 27 февраля.

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Чиновник добавил, что в Ломбардии зафиксировано 37 случаев выздоровления от коронавируса, передает агентство ANSA.

Министр иностранных дел страны Луиджи ди Майо в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов заявил, что инфицированные составляют 0,089% общей численности населения. Территории, закрытые из-за карантина, — это 0,05% площади страны, подчеркнул он. По его словам, за границей распространилось представление о том, что вирусом поражена вся Италия, и важно не поддерживать эту дезинформацию, которая опасней, чем сам вирус. Министр призвал «всех, кто любит Италию» распространять сведения о реальных масштабах поражения.

Ранее 27 февраля российские туроператоры по рекомендации Ростуризма приостановили продажу туров в Италию из-за распространения коронавируса.

Меры по предотвращению распространения коронавируса в Италии начали принимать 23 февраля. В десятке городов провинций Ломбардия и Венетто введен карантин. Все массовые мероприятия до 1 марта отменены. Театр La Scala (Милан) приостановил все постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.

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