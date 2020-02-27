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Коронавирус зафиксировали еще у одного иранского парламентария

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Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
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Коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у главы комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульнура. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на видеозаявление политика, опубликованное в Telegram-канале телерадиокомпании IRIB.

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«Да, тест на коронавирус оказался положительным у меня, беспокоиться не стоит, я помещен в карантин», — сказал он.

Эту информацию подтверждает агентство ISNA.

Коронавирусом также заразился ранее иранский парламентарий Махмуд Садеки.

В этот же день Ростуризм рекомендовал российским туроператорам больше не продавать путевки в Италию, Иран и Южную Корею, сообщает телеканал «360».

25 февраля у заместителя министра здравоохранения Ирана диагностировали COVID-19, пишет RT. В тот же день иранский парламентарий Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По состоянию на 27 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 82 тыс. случаев. Погибли 2804 пациентов, число выздоровевших — 32 906. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и в других странах. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро дело обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

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