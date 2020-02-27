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В Италии коронавирусом впервые заболел профессиональный футболист

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Фото: facebook.com/US PIANESE
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован у профессионального футболиста в Италии. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает газета La Nazione.

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Издание отмечает, что этим зараженным стал 22-летний игрок футбольного клуба Pianese (серии С), находящегося в третьем по значимости дивизионе. Имя футболиста газета не называет, однако сообщается, что он живет в провинции Сиена.

В воскресенье он не принял участие в игре своей команды из-за недомогания и лихорадки перед матчем. Врачи проверили его анализы, которые оказались положительными на коронавирус.

Меры по предотвращению распространения коронавируса в Италии начали принимать 23 февраля. В десятке городов провинций Ломбардия и Венето введен карантин. Все массовые мероприятия до 1 марта отменены. Театр La Scala в Милане приостановил все постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока. На данный момент число инфицированных в стране достигло 528, при этом 14 скончались.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.

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