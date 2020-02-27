Курсирование поезда «Москва — Ницца» временно остановят с 4 марта

В России с 4 марта временно прекратится курсирование поезда «Москва — Ницца» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ в четверг, 27 февраля.

Отмечается, что указанный маршрут пролегает по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако.

«С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва — Ницца — Москва», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.



В министерстве подчеркнули, что данная мера необходима в рамках борьбы с завозом и распространением COVID-2019 на территории России. Согласно информации на сайте РЖД, поезд из Москвы отправляется в Ниццу один раз в неделю в четверг, а обратно — в субботу.

Ранее в четверг сообщалось, что Россия с 28 февраля вводит ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Ираном. Выполнять рейсы смогут только авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air.



Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.



На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии, Иране и Южной Корее. Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в эти страны, а МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам воздержаться от поездки туда. Кроме того, Россия с 1 марта будут введены ограничения на авиасообщение с Южной Кореей.