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В Тегеране отменили проведение пятничной молитвы из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
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Власти Тегерана решили отменить проведение традиционной пятничной молитвы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает Tasnim News Agency.

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Отмечается, что пятничные молитвы будут отменены в самой столице и в нескольких городах провинции Тегеран. Также поступило предложение приостановить работу кинотеатров, концертных залов и театров — культурных пространств, которые предполагают большое скопление людей.

Ранее в этот день стало известно, что в связи с распространением коронавируса Россия с 28 февраля вводит ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Ираном. Выполнять рейсы смогут только авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air.

В настоящее время в ИРИ зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом, причем 26 с летальным исходом.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.

На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии, Иране и Южной Корее. Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в эти страны, а МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам воздержаться от поездки туда. Кроме того, в России с 1 марта будут введены ограничения на авиасообщение с Южной Кореей.

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