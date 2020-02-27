У излечившихся китайцев повторно выявили коронавирус

У 14% пациентов в провинции Гуандун, перенесших заболевание коронавирусом COVID-2019, анализы вновь показали положительный результат. Об этом в четверг, 27 февраля, пишет Kyodo News со ссылкой на заместителя главы Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Сун Те.

Чиновник пояснил, что подобные случаи обусловлены общим состоянием здоровья пациентов и действием в организме других инфекций, что могло привести к неполному излечению воспаления легких.

«У переболевшего вирусом человека, как правило, в организме вырабатываются антитела, поэтому такой человек незаразный. У молодых пациентов с незначительными симптомами антитела вырабатываются примерно через две недели. Даже если у них положительный тест на коронавирусную инфекцию, риск от них заразиться низкий. Тем не менее пожилым пациентам требуется больше времени для выработки антител, и они могут заразить других», — добавил Сун Те.

Власти провинции Гуандун в целях изучения действия нового типа коронавируса 19 февраля издали указ, согласно которому все пациенты, излечившиеся от коронавируса, должны находиться под наблюдением врачей еще 14 дней. В случае если через две недели анализы пациента будут отрицательными и в их организме выработались антитела, то человек может возвращаться к обычной жизни.

Эпидемия коронавируса COVID-2019 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Число жертв нового коронавируса (COVID-19) в Китае составило 2744 человека, выздоровели более 32,4 тыс., количество зараженных с начала вспышки пневмонии превысило 78,4 тыс. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По данным на 27 февраля, в мире число летальных исходов — 2804, число заболевших — 82 186, выздоровевших — 32 906.