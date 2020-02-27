Пассажирам отмененного поезда Москва–Ницца вернут деньги за билеты

Пассажиры отмененного поезда Москва–Ницца с вагонами до Бреста могут сдать билеты без взимания плат и сборов. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в РЖД.

«В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ с 5 марта временно приостанавливается движение пассажирского поезда № 17/18 Москва–Ницца с прицепными вагонами Москва–Брест. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Для того чтобы вернуть свои денежные средства, пассажиры должны будут обратиться по месту приобретения билетов.

Также в РЖД отметили, что поезда, связывающие Москву с Берлином и Парижем, продолжат курсировать в обычном режиме.

Ранее в этот день Министерство транспорта РФ сообщило о том, что в России с 4 марта временно прекратится курсирование поезда Москва–Ницца из-за ситуации с коронавирусом. В ведомстве отметили, что данная мера необходима в рамках борьбы с завозом и распространением COVID-2019 на территории РФ.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.

На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии, Иране и Южной Корее. Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в эти страны, а МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам воздержаться от поездки туда. Кроме того, в России с 1 марта будут введены ограничения на авиасообщение с Южной Кореей.