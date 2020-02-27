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Шереметьево переведет рейсы из Италии в терминал F

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Рейсы компании «Аэрофлот» и Alitalia, прилетающие из Италии в аэропорт Шереметьево, будут обслуживаться в терминале F с 1 марта. Об этом сообщила ТАСС глава дирекции общественных связей воздушной гавани Анна Захаренкова в четверг, 27 февраля.

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Рейсы в Италию будут вылетать из тех же терминалов, которые и сейчас значатся в расписании на вылет.

Ранее в четверг российские туроператоры по рекомендации Ростуризма перестали продавать туры в Итальянскую Республику из-за распространения коронавируса нового типа COVID-19. На сегодняшний день в этой стране остается более 20 тыс. путешественников из России.

По данным на 27 февраля, число зараженных коронавирусной инфекцией в Италии достигло 528 человек, 14 заболевших скончались. В десятке городов провинций Ломбардия и Венетто ввели карантин.

В Минтрансе России сообщили, что ограничат авиасообщение с Ираном с 28 февраля на фоне распространения в этой стране COVID-2019.

26 февраля российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта также ограничат авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения этой инфекции.

Вспышка пневмонии, вызванной новым вида коронавируса, который позже получил название COVID-2019, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Позже вирус распространился и на другие государства. По состоянию на 27 февраля, в мире от инфекции умерли 2804 человека, заболели 82 186, а выздоровели 32 906.

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