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В ТПП предупредили о возможных проблемах с производством лекарств в России

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Проблемы с производством антибиотиков, жаропонижающих и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут возникнуть в России в связи с приостановкой поставок китайского фармсырья на фоне распространения нового коронавируса COVID-2019. Как сообщили «Известиям» в Торгово-промышленной палате, запасов сырья для некоторых лекарств хватит до апреля.

Член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медпромышленности, гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев рассказал, что одних китайских субстанций из имеющихся запасов может хватить и на год, но дефицит других компании могут ощутить в начале апреля.

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«В России все производители в той или иной сфере зависимы от субстанций из Китая. На сегодняшний день поставки приостановлены по двум причинам: из-за закрытия основной массы предприятий в КНР и из-за ограничений на пересечение российских границ. Учитывая такой риск, прорабатываются меры для предотвращения дефицита. Решать проблему планируется либо поставками из других стран, либо увеличением производства субстанций внутри страны», — пояснил эксперт.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что КНР является традиционным поставщиком фармацевтических субстанций для всего мира, в том числе и для России. В основном это сырье массового спроса. В Минпромторге также заметили, что зная об остановке предприятий в Китае на период лунного Нового года, российские производители ежегодно закупают впрок достаточный объем субстанций. Поэтому сегодня рисков с производством препаратов нет.

Аналитики компании RNS Pharma посчитали, что в 2019 году в Россию ввезли 13,2 тыс. т китайского фармсырья для изготовления лекарств, что на 1,2 тыс. т больше по сравнению с предыдущим годом. Прошлогодний прирост ввезенных субстанций связан с тем, что в начале осени 2019 года отечественные производители создавали запасы в ожидании новой системы маркировки фармсырья, которая заработала с 1 января 2020 года.

Однако из-за эпидемии нового коронавируса COVID-2019 и связанными с ней карантинными мерами работа многих фармацевтических заводов КНР была приостановлена. По оценке RNS Pharma, только из провинции Хубей, где сложилась наиболее проблемная ситуация, ежегодно в Россию поставляется около 1,5 тыс. т сырья.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Аптечный пунктик: в РФ могут возникнуть проблемы с производством лекарств

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