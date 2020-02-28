Аптечный пунктик: в РФ могут возникнуть проблемы с производством лекарств

Приостановка поставок китайского фармсырья в Россию может привести к проблемам с производством антибиотиков, жаропонижающих и даже препаратов из списка ЖНВЛП . Как сообщили «Известиям» в ТПП, запасов сырья для некоторых лекарств хватит до апреля. Если ситуация в Поднебесной не стабилизируется, это может привести к росту цен и даже исчезновению части препаратов , считают эксперты. Представители фарминдустрии говорят о необходимости поиска новых поставщиков, например, в Индии.

Китайская зависимость

В Россию в 2019 году ввезли 13,2 тыс. т китайского фармсырья для изготовления лекарств, что на 1,2 тыс. т больше по сравнению с предыдущим годом, посчитали аналитики RNS Pharma. Прошлогодний прирост ввезенных субстанций связан с тем, что в начале осени 2019 года отечественные производители создавали запасы в ожидании новой системы маркировки фармсырья, которая заработала с 1 января 2020 года.

Однако из-за эпидемии COVID-19 и связанными с ней карантинными мерами работа многих фармацевтических заводов КНР была приостановлена . По оценке RNS Pharma, только из провинции Хубей, где сложилась наиболее проблемная ситуация, ежегодно в Россию поставляется порядка 1,5 тыс. т сырья.

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В РФ непосредственно в 2019 году в производстве лекарств использовалось 52% фармсубстанций из Китая, еще 26% приходится на Индию, уточнили в RNS Pharma. Но по факту значительный объем индийского сырья тоже зависит от КНР. Китай поставляет в Индию субстанции, а там зачастую просто переклеивают этикетки.

Запасов фармпрома, тех самых 1,2 тыс. т, по расчетам аналитиков, хватит примерно на пять недель.

— Простой китайских предприятий в пределах месяца, наверное, критичным не будет. Тем более что запасы активных фармацевтических ингредиентов есть не только у производителей, но и в товаропроводящей цепочке. Но если ситуация не изменится, то могут начаться серьезные проблемы, — заключили эксперты.

В компании DSM Group, также занимающейся аналитикой фармрынка, рассказали «Известиям», что за прошлый год в Россию поставили китайских субстанций на 23 млрд рублей. По сведениям аналитиков, наша страна получает из Китая 400 действующих веществ для изготовления препаратов.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что КНР является традиционным поставщиком фармацевтических субстанций для всего мира, в том числе и для России. В основном это сырье массового спроса, которое используют в воспроизведенных препаратах, например, антибиотиках.

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— Согласно анализу сегмента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), ежегодно в России обращается около 6 800 препаратов. Более половины (55%) из них производят в России. При изготовлении 3 700 таких препаратов используют китайское сырье , причем лишь по пяти субстанциям КНР является единственным источником. В остальных случаях у производителей есть возможность использовать поставщиков из других стран, — заявили в ведомстве.

В Минпромторге также заметили, что зная об остановке предприятий в Китае на период лунного Нового года, российские производители ежегодно закупают впрок достаточный объем субстанций. Поэтому сегодня рисков с производством препаратов нет.

Цены вверх

Одних китайских субстанций из имеющихся запасов может хватить и на год, а дефицит других мы можем ощутить уже в начале апреля, заявил «Известиям» член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медпромышленности, гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев.

— В России все производители в той или иной сфере зависимы от субстанций из Китая. На сегодняшний день поставки приостановлены по двум причинам: из-за закрытия основной массы предприятий в КНР и из-за ограничений на пересечение российских границ. Учитывая такой риск, прорабатываются меры для предотвращения дефицита. Решать проблему планируется либо поставками из других стран, либо увеличением производства субстанций внутри страны, — пояснил эксперт. — Из-за того, что Китай и Индия стали мировыми лидерами по производству лекарственного сырья, проблема возникнет не только у нас, но и в других странах, в том числе в США.

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Виктор Дмитриев отметил, что в России зарегистрировано порядка 16 тыс. наименований лекарств, и большую часть из них производят из китайского сырья. Говорить о том, что лекарства могут исчезнуть из продажи, пока рано. Но чем дольше в КНР длится кризис, тем риск развития такого сценария выше.

Остановка китайских заводов может привести и к росту цен на лекарства, считает гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

— Среди лекарств с использованием китайского сырья в лидерах — парацетамол, аскорбиновая кислота, анальгин и ибупрофен. Промышленность КНР уже начала восстанавливаться, есть вероятность, что мы не успеем потратить все запасы до возобновления поставок. Но если работа фармзаводов не возобновится в течение нескольких месяцев, начнутся проблемы, — сказал «Известиям» эксперт.

По его словам, если ситуация усугубится, то заказывать субстанции российские производители будут в Индии.

Сложившаяся ситуация с поставками фармсырья угрожает исчезновением из продажи препаратов категории ЖНВЛП, уверен редактор фармпортала Pharm-MedExpert.Ru Иван Данилов.

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— Дефицит сырья, смена производителя субстанции, изменение логистики и, как результат, рост себестоимости приведут к ситуации, когда производители могут начать массово отказываться от производства ЖНВЛП себе в убыток. И такие препараты исчезнут с российского рынка , — заявил «Известиям» Иван Данилов.

Уменьшение поставок китайских субстанций подтвердила и директор фармдистрибтютора «Интер-С Групп» Настасья Иванова. По ее словам, в целом зависимость России от такого фармсырья превышает 50%, что можно оценить как глобальную.

— Безусловно, в такой сильно зарегулированной сфере как фарма быстро заменить китайские субстанции на индийские не удастся. Есть надежда, что эта ситуация подстегнет процесс роста локального производства фармсырья и усилит господдержку производства отечественных субстанций, — отметила эксперт.