Первый случай коронавируса выявили в Нидерландах

Первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 в четверг, 27 февраля, был выявлен в Нидерландах. Об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на министра здравоохранения страны Бруно Брейнса.

По его словам, заболевший проживает в городе Тилбурге на юге страны. Он недавно вернулся из северной Италии, где сейчас заражены несколько сотен человек. Пациент сейчас находится в изоляции.

Ранее в четверг сообщалось, что число жертв нового коронавируса COVID-19 в Италии составило 17 человек, количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигло 650.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.

В этот же день руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус позитивно оценил усилия России и еще нескольких стран в борьбе с COVID-2019. По его словам, за последние две недели Россия, Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланка не сообщили ни об одном новом случае заболевания.