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Гостиницы Рима получили 40% отказов от бронирований из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Matteo Nardone
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Гостиничный сектор Рима зафиксировал долю в 40% отказов от бронирования номеров из-за коронавируса. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил ТАСС глава римского отделения ассоциации гостиничного бизнеса Federalberghi Джузеппе Рошоли.

«Мы зарегистрировали 40% отказов от бронирования в период с 1 марта до 1 июня», — сказал Рошоли.

Он отметил, что оценить масштаб влияния коронавируса можно будет только спустя несколько месяцев, когда отельеры смогут сравнить текущие и прошлогодние показатели.

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Вместе с тем Рошоли предполагает, что гостиничный бизнес понесет убытки до €0,5 млрд. «Сейчас я даже боюсь говорить о цифрах», — добавил он.

Аналогичные проблемы коснулись и других итальянских городов: в Милане отменены 30% броней, в Венеции — 40%, в Турине — 50%.

Согласно последним данным число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 528 человек. 14 пациентов скончались. В десятке городов провинций Ломбардия и Венетто введен карантин.

Ранее в этот же день российские туроператоры по рекомендации Ростуризма приостановили продажу туров в Италию из-за распространения коронавируса. На текущий момент в стране остается свыше 20 тыс. российских туристов.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.

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