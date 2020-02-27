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Число зараженных коронавирусом во Франции возросло до 38 человек

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 во Франции возросло вдвое — до 38 человек. Об этом телеканал BFM сообщил со ссылкой на министра социальных дел и здравоохранения страны Оливье Верана.

Среди пациентов 12 новых случаев заражения зафиксированы в департаменте Уаза, три из них на военной базе. Отмечается, что они могут быть связаны между собой, поиск всех контактировавших с зараженными продолжается.

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Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля посетил парижский госпиталь Питье-Сальпетриер, в котором ранее после заражения коронавирусом скончался 60-летний француз. Лидер государства отметил, что не исключает риск возникновения в стране эпидемии COVID-2019.

Также Макрон высказался о предстоящем французско-итальянском саммите, который должен состояться в ближайшее время на юге Италии. По его словам, каждая из европейских стран принимает меры по борьбе с коронавирусом, координируя «очень тесную работу». Президент подчеркнул, что «важно сохранить этот саммит», несмотря на коронавирусный кризис, который поражает многие страны, в том числе Италию и Францию.

Ранее 27 февраля глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил, что число жертв нового коронавируса COVID-19 в Италии составило 17 человек, количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигло 650.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.

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